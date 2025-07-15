15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области произошло ДТП с участием автобуса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.
«Сегодня около 18.30 в Березовском районе на 124-м км автодороги М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ, по предварительной информации, 56-летний водитель автобуса ПАЗ при развороте с полосы разгона не убедился в безопасности и совершил столкновение с попутным микроавтобусом Ford подуправлением 40-летнего водителя. Три человека госпитализированы. Также в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья доставлены пассажиры автобуса», — сообщили в пресс-службе.
По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова для разбирательства на место ДТП выбыло руководство ГАИ МВД и УВД Брестского облисполкома.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, медики, следственно-оперативная группа.
/Будет дополнено/.
Фото МВД.