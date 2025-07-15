В Британии мужчин, спиливших дерево Робин Гуда, приговорили к тюрьме

В сентябре 2023 года национальный парк Нортамберленд сообщил, что знаменитый платан, известный как «дерево Робин Гуда», был спилен неизвестными. Виновными в акте вандализма были признаны 32-летний Адам Каррутерс и 39-летний Дэниэл Грэм.
Во вторник суд в Ньюкасле приговорил обоих мужчин к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения. По мнению судьи, главным мотивом для вандалов было «чистое бахвальство», и рубка дерева посреди ночи доставляла им «острые ощущения».
Адвокат Каррутерса в заключительный день слушаний объяснил действия своего подзащитного «пьяной глупостью».
Дерево получило известность после того, как появилось в приключенческом фильме «Робин Гуд: Принц воров» в 1991 году. По легенде, логово Робин Гуда располагалось в одном из дубов в Шервудском лесу, однако для съемок использовался платан в национальном парке на севере Англии. В 2016 году знаменитый платан получил звание «Дерево года» в Англии.
В Национальном фонде Британии заявили, что соберут семена и черенки дерева, к тому же, новые побеги могут пойти из сохранившегося пня. Газета Telegraph сообщила, что картографический сервис Google Maps оперативно переименовал знаменитую локацию из «платана» в «пень». В мае 2024 года Букингемский дворец сообщил, что первый саженец, выращенный из семян спиленного дерева, будет посажен в королевском парке около Виндзорского замка.