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В Британии мужчин, спиливших дерево Робин Гуда, приговорили к тюрьме

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мужчин, спиливших одно из самых известных и фотографируемых деревьев Великобритании, приговорили к тюремному заключению, сообщает телеканал Sky News.

Источник: © РИА Новости

В сентябре 2023 года национальный парк Нортамберленд сообщил, что знаменитый платан, известный как «дерево Робин Гуда», был спилен неизвестными. Виновными в акте вандализма были признаны 32-летний Адам Каррутерс и 39-летний Дэниэл Грэм.

Во вторник суд в Ньюкасле приговорил обоих мужчин к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения. По мнению судьи, главным мотивом для вандалов было «чистое бахвальство», и рубка дерева посреди ночи доставляла им «острые ощущения».

Адвокат Каррутерса в заключительный день слушаний объяснил действия своего подзащитного «пьяной глупостью».

Дерево получило известность после того, как появилось в приключенческом фильме «Робин Гуд: Принц воров» в 1991 году. По легенде, логово Робин Гуда располагалось в одном из дубов в Шервудском лесу, однако для съемок использовался платан в национальном парке на севере Англии. В 2016 году знаменитый платан получил звание «Дерево года» в Англии.

В Национальном фонде Британии заявили, что соберут семена и черенки дерева, к тому же, новые побеги могут пойти из сохранившегося пня. Газета Telegraph сообщила, что картографический сервис Google Maps оперативно переименовал знаменитую локацию из «платана» в «пень». В мае 2024 года Букингемский дворец сообщил, что первый саженец, выращенный из семян спиленного дерева, будет посажен в королевском парке около Виндзорского замка.