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Число пострадавших от удара ВСУ по Воронежу увеличилось до 27 человек

После атаки беспилотника на Воронежскую область утром 15 июля число пострадавших увеличилось до 27 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«По последним данным, в течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки», — написал он.

Губернатор уточнил, что 14 из пострадавших были госпитализированы, среди них четверо — несовершеннолетние. Остальные получили помощь на месте. Двое раненых в Воронеже находятся в тяжёлом состоянии.

Гусев добавил, что только три семьи нуждались в пункте временного размещения (ПВР). Им предоставят комнаты в санатории в центре города. Остальные жильцы решили остаться у родственников до завершения ремонта.

Напомним, сегодня ВСУ атаковали Воронеж, запустив 12 боевых беспилотников. Пострадали более 20 человек, среди них годовалый ребёнок, получивший осколочные ранения ног. Ранее сообщалось о 24 пострадавших.