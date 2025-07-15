Трехлетнего ребенка эвакуировали на вертолете после аварии с электробусами

Трехлетнего ребенка, который пострадал в результате аварии на Профсоюзной улице, эвакуировали вертолетом в клинику доктора Рошаля. Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.
— Один из пострадавших в ДТП на Профсоюзной — ребенок трех лет — в состоянии средней тяжести был экстренно перевезен в НИИ НДХиТ, клинику доктора Рошаля, авиамедицинской бригадой Центра медицины катастроф, — говорится в сообщении.
Ребенок находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь, передает Telegram-канал ведомства.
15 июля на Профсоюзной улице столкнулись два электробуса, после этого один из них заехал на тротуар и врезался в столб. По данным депздрава, в аварии пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Все они находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.
Позднее в ГАИ уточнили, что авария произошла у остановки общественного транспорта в районе дома 156 по Профсоюзной улице и в ней пострадали девять человек, включая двоих детей.