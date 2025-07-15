«Пассажиры автобуса доставлены в больницу». На Брестчине 15 июля произошло ДТП с участием двух автобусов

Вечером 15 июля в Березовском районе на брестской трассе произошло ДТП с участием двух автобусов, сообщили в МВД Беларуси. По предварительным данным, 56-летний водитель автобуса ПАЗ при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с микроавтобусом Ford под управлением 40-летнего водителя, который ехал в попутном направлении.