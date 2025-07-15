«Пассажиры автобуса доставлены в больницу». На Брестчине 15 июля произошло ДТП с участием двух автобусов

Вечером 15 июля в Березовском районе на брестской трассе произошло ДТП с участием двух автобусов, сообщили в МВД Беларуси. По предварительным данным, 56-летний водитель автобуса ПАЗ при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с микроавтобусом Ford под управлением 40-летнего водителя, который ехал в попутном направлении.
Результат этого ДТП: три человека в больнице.
«Также в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья доставлены пассажиры автобуса», — говорится в сообщении МВД.
Эта авария на особом контроле министра внутренних дел Ивана Кубракова. По его распоряжению для разбирательства на место ДТП прибыло руководство ГУ ГАИ МВД и УВД Брестского облисполкома.
На месте происшествия работают не только сотрудники ГАИ, врачи, но и следственно-оперативная группа.
Кстати, семь человек пострадали в ДТП в Полоцком районе по вине 74-летнего водителя.
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