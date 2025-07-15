Начальника полиции нижегородского аэропорта задержали за организацию нелегальной миграции

Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном городе Дмитрове задержали группу из восьми человек, подозреваемых в создании крупной сети по незаконной миграции. По данным следствия, преступники на протяжении двух лет за денежное вознаграждение оформляли иностранцам, находившимся в России нелегально, поддельные документы и фиктивную регистрацию. По факту случившегося в отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело.