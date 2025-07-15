Начальника полиции нижегородского аэропорта задержали за организацию нелегальной миграции

Задержание начальника полиции аэропорта. Видео © ФСБ РФ.
На кадрах видно, как задерживают начальника отдела транспортной полиции и других сотрудников аэропорта. Также в материалах фигурируют бланки миграционных карт с разрешением на выезд, деньги и украшения.
Уголовное дело возбуждено по статьям 322.1 («Организация незаконной миграции») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По версии следствия, с 2024 по 2025 год в аэропорту действовала преступная группа, в которую входили сотрудники МВД и местные жители. Они выявляли нарушителей миграционного законодательства, а затем за деньги помогали им покинуть Россию без административных последствий.
Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном городе Дмитрове задержали группу из восьми человек, подозреваемых в создании крупной сети по незаконной миграции. По данным следствия, преступники на протяжении двух лет за денежное вознаграждение оформляли иностранцам, находившимся в России нелегально, поддельные документы и фиктивную регистрацию. По факту случившегося в отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело.