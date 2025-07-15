Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальника полиции нижегородского аэропорта задержали за организацию нелегальной миграции

ФСБ поймала начальника полиции нижегородского аэропорта по подозрению в организации незаконной миграции. Видео с задержанием и доказательствами опубликовала пресс-служба ведомства.

Источник: Life.ru

Задержание начальника полиции аэропорта. Видео © ФСБ РФ.

На кадрах видно, как задерживают начальника отдела транспортной полиции и других сотрудников аэропорта. Также в материалах фигурируют бланки миграционных карт с разрешением на выезд, деньги и украшения.

Уголовное дело возбуждено по статьям 322.1 («Организация незаконной миграции») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По версии следствия, с 2024 по 2025 год в аэропорту действовала преступная группа, в которую входили сотрудники МВД и местные жители. Они выявляли нарушителей миграционного законодательства, а затем за деньги помогали им покинуть Россию без административных последствий.

Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном городе Дмитрове задержали группу из восьми человек, подозреваемых в создании крупной сети по незаконной миграции. По данным следствия, преступники на протяжении двух лет за денежное вознаграждение оформляли иностранцам, находившимся в России нелегально, поддельные документы и фиктивную регистрацию. По факту случившегося в отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело.