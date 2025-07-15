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В Москве произошло ДТП с электробусами, 11 человек пострадали: что произошло

В Москве столкнулись два электробуса, пострадали 11 человек.

Источник: Комсомольская правда

На Профсоюзной улице в юго-западной части Москвы столкнулись два пассажирских электробуса, заполненных людьми. Как сообщают в московском Департаменте здравоохранения, травмы получили 11 человек, угрозы жизни пострадавших пассажиров нет.

«Сегодня (15 июля) на Профсоюзной улице произошло ДТП с участием двух электробусов. По предварительной информации, на остановке произошло столкновение, после чего один из автобусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения», — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что среди пострадавших есть двое детей, однако все отделались лёгкими или средней тяжести травмами. В критическом состоянии нет никого.

Ранее KP.RU сообщил, что 15 июля также в Москве произошло массовое ДТП на МКАДе, где столкнулись сразу несколько автомобилей.