В Москве произошло ДТП с электробусами, 11 человек пострадали: что произошло

«Сегодня (15 июля) на Профсоюзной улице произошло ДТП с участием двух электробусов. По предварительной информации, на остановке произошло столкновение, после чего один из автобусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения», — пояснили в ведомстве.