В Москве произошло ДТП с электробусами, 11 человек пострадали: что произошло

На Профсоюзной улице в юго-западной части Москвы столкнулись два пассажирских электробуса, заполненных людьми. Как сообщают в московском Департаменте здравоохранения, травмы получили 11 человек, угрозы жизни пострадавших пассажиров нет.
«Сегодня (15 июля) на Профсоюзной улице произошло ДТП с участием двух электробусов. По предварительной информации, на остановке произошло столкновение, после чего один из автобусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения», — пояснили в ведомстве.
Уточняется, что среди пострадавших есть двое детей, однако все отделались лёгкими или средней тяжести травмами. В критическом состоянии нет никого.
Ранее KP.RU сообщил, что 15 июля также в Москве произошло массовое ДТП на МКАДе, где столкнулись сразу несколько автомобилей.