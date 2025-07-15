Полуголые вебкам-модели вышли «на работу» в парк и попали на видео

Ранее в Госдуме предложили ввести отдельную статью УК РФ за вебкам-деятельность. Депутат Артём Метелев выступил с инициативой ужесточить регулирование «взрослых» стримов, которые в настоящее время не подпадают под статьи о порнографии или проституции. Он предложил объединить соответствующие нормы в новую статью УК — «Сексуальные услуги», предусматривающую наказание до 15 лет лишения свободы.