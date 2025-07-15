В Нижнем Новгороде задержали главу полиции аэропорта, ФСБ показала видео

Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) показала видео задержания начальника отдела полиции аэропорта в Нижнем Новгороде. Сотрудника правоохранительных органов обвинили в организации незаконной миграции.
Как известно, задержание начальника полиции нижегородского аэропорта произошло во вторник, 15 июля. Все случилось из-за подозрений, которые возникли у силовиков. Согласно предварительной версии, задержанный мог на протяжении года обеспечивать мигрантам незаконное пребывание в России, а также выпускать их из страны без привлечения к ответственности за нарушения. За такие действия он, предположительно, получал денежное вознаграждение.
Как итог, подозреваемого задержали. На видео можно увидеть, как несколько сотрудников ФСБ сопровождают его прямо из аэропорта. Теперь мужчину ждет следствие по делу. В свою очередь, мигранты уже задержаны.
Тем временем в Крыму задержали 24-летнюю девушку, работавшую с СБУ. Она взяла себе позывной «Хатико» и собиралась совершить теракт со взрывом против российского военного. Однако была быстро задержана силовиками. ФСБ также показала видео с допросом девушки.