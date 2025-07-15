В Нижнем Новгороде задержали главу полиции аэропорта, ФСБ показала видео

Как известно, задержание начальника полиции нижегородского аэропорта произошло во вторник, 15 июля. Все случилось из-за подозрений, которые возникли у силовиков. Согласно предварительной версии, задержанный мог на протяжении года обеспечивать мигрантам незаконное пребывание в России, а также выпускать их из страны без привлечения к ответственности за нарушения. За такие действия он, предположительно, получал денежное вознаграждение.