Евросоюз ввел санкции против россиян

Санкции введены против шести российских организаций.
«Совет ЕС ввел в действие санкции в отношении девяти физлиц и шести организаций за дестабилизирующую деятельность», — говорится на сайте Евросоюза. Под ограничения попали ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», Ассоциация журналистов БРИКС и «Центр геополитических экспертиз».
Санкции включают заморозку активов и запрет на поездки в ЕС. С начала конфликта на Украине ЕС уже применил 17 пакетов санкций против России, что, по мнению Москвы, не придает успеху западной стратегии.
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