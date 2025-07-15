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Евросоюз ввел санкции против россиян

Евросоюз ввел новые антироссийские санкции против девяти физлиц и шести организаций за якобы «дестабилизирующую деятельность». Об стало известно из данных в специальном журнале ЕС.

Санкции введены против шести российских организаций.

Евросоюз ввел новые антироссийские санкции против девяти физлиц и шести организаций за якобы «дестабилизирующую деятельность». Об стало известно из данных в специальном журнале ЕС.

«Совет ЕС ввел в действие санкции в отношении девяти физлиц и шести организаций за дестабилизирующую деятельность», — говорится на сайте Евросоюза. Под ограничения попали ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», Ассоциация журналистов БРИКС и «Центр геополитических экспертиз».

Санкции включают заморозку активов и запрет на поездки в ЕС. С начала конфликта на Украине ЕС уже применил 17 пакетов санкций против России, что, по мнению Москвы, не придает успеху западной стратегии.

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