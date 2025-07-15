Трамп застал врасплох Украину обещанием отправить 17 Patriots

США пообещали предоставить Украине очередной пакет военной помощи, в который должны войти, в частности, ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил Дональд Трамп. В Киеве назвали его заявление фикцией. Издание Military Watch Magazine считает, что если помощь и будет предоставлена, то ждать ее придется долго, пишет RT.