Трамп застал врасплох Украину обещанием отправить 17 Patriots

Дональд Трамп заставил задуматься о значении своих слов по поводу военной помощи Украине.
Киев не располагает информацией о 17 зенитных ракетных комплексах Patriot, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
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«Мы точно не знаем… 17 — это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», — сказал Скибицкий, слова которого приводит газета Guardian.
США пообещали предоставить Украине очередной пакет военной помощи, в который должны войти, в частности, ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил Дональд Трамп. В Киеве назвали его заявление фикцией. Издание Military Watch Magazine считает, что если помощь и будет предоставлена, то ждать ее придется долго, пишет RT.