Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп застал врасплох Украину обещанием отправить 17 Patriots

Киев не располагает информацией о 17 зенитных ракетных комплексах Patriot, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Дональд Трамп заставил задуматься о значении своих слов по поводу военной помощи Украине.

Киев не располагает информацией о 17 зенитных ракетных комплексах Patriot, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ США раскрыли, когда американское оружие будет отправлено на Украину.

«Мы точно не знаем… 17 — это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», — сказал Скибицкий, слова которого приводит газета Guardian.

США пообещали предоставить Украине очередной пакет военной помощи, в который должны войти, в частности, ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил Дональд Трамп. В Киеве назвали его заявление фикцией. Издание Military Watch Magazine считает, что если помощь и будет предоставлена, то ждать ее придется долго, пишет RT.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше