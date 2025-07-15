Президентский спецназ в Сумах и предостережение Трампа Зеленскому: главное о СВО на 15 июля

Зеленский получил предостережение от Трампа не атаковать Москву.
Украинское командование вынуждено перебросить на сумское направление президентский спецназ. Это происходит на фоне сложной ситуации в регионе. Кроме того, для удержания российских войск ВСУ пытаются создать новую линию обороны под Купянском.
На фоне этих событий сенатор России от Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Волошин рассказал, что введение санкций от США и поставки оружия на Украину не смогут остановить ход специальной военной операции (СВО). А глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва хочет выяснить причины, по которым глава Белого дома Дональд Трамп выдвинул России 50-дневный ультиматум для разрешения украинского конфликта.
При этом сам американский лидер предостерег президента Украины Владимира Зеленского, что не следует наносить удары по Москве. Трамп считает, что не стоит усугублять положение, поскольку он уже предоставил России ультиматум. Главное о спецоперации на Украине на 15 июля — в материале URA.RU.
Трамп призвал Зеленского не атаковать Москву.
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Трамп заявил, что Зеленский не должен нападать на Москву. Об этом говорится в материале Reuters.
«Я ни на чьей стороне. Я хочу остановить убийства. Зеленский не должен наносить удары по Москве», — приводит агентство слова главы Белого дома. Отмечается, что таким образом американский лидер предостерег президента Украины от необдуманных действий. Поскольку, по мнению Трампа, президент России Владимир Путин должен пойти на соглашение о прекращении огня в течение 50 дней, иначе вступят в силу санкции.
Комментарий американского лидера прозвучал после того, как Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений, сообщила, что Трамп в частном порядке призвал Украину нанести более масштабные удары по России. Вскоре после появления этих сообщений пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт их опровергла. Она заявила, что в ходе беседы с Зеленским Трамп не призывал к нанесению ударов по Москве и Санкт-Петербургу. По словам Левитт, глава государства прилагает все усилия для скорейшего урегулирования украинского конфликта.
Президентский спецназ ВСУ перебрасывают в Сумы.
В связи с обострением ситуации на сумском направлении украинское командование приняло решение о передислокации 22-го отдельного батальона 1-й президентской бригады специальных операций в данный район. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.
«22-й отдельный батальон спецназа президентской бригады ВСУ на своих официальных ресурсах сообщил о переброске в Сумы», — сказал источник. Его слова приводит ТАСС.
ВСУ строят линию обороны под Купянском.
ВСУ пытаются закрепиться под Купянском, чтобы остановить продвижение ВС РФФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Украинские военные предпринимают попытки создать новую оборонительную линию к северу от Купянска в Харьковской области. Однако им не удается существенно сдержать наступление российских сил, которые продолжают активно продвигаться вперед. Об этом заявили в пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.
«По оперативной информации, передовые подразделения ВС РФ уже находятся в одном-двух километрах от окраины Купянска, что подтверждается сообщениями местных жителей. Украинские силы спешно перебрасывают резервы и пытаются выстроить новую линию обороны на рубеже Хатнее — Амбарное, но динамика наступления говорит о том, что эти меры могут оказаться запоздалыми для ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы УВД ВГА. Его публикует ТАСС.
Санкции США не смогут повлиять на ход СВО.
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Ни введение нового пакета санкций Соединенными Штатами, ни предоставление дополнительной военной поддержки Киеву не способны изменить динамику СВО на Украине. Российские вооруженные силы продолжают успешно продвигаться на линии фронта, уничтожая западную военную технику, ранее поставленную Украине. Об этом заявил сенатор России от ДНР Александр Волошин.
«Думаю, что очередной анонсированный Трампом пакет санкций в целом не станет неожиданным ударом для российской экономики, и тем более не повлияет на ход СВО. Очередные поставки западного вооружения не отразятся на раскладе сил и ходе боевых действий на фронте. Русская армия стремительно продвигается по всей линии боевого соприкосновения с противником, лаконично уничтожая все виды поставляемой киевскому режиму западной военной техники», — сказал Волошин в разговоре с ТАСС.
РФ хочет понять, в чем смысл заявления Трампа.
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что Москва выразила заинтересованность в установлении мотивов, по которым президент США Дональд Трамп определил для России 50-дневный срок на урегулирование ситуации вокруг украинского конфликта. Кроме того, отмечается, что западные страны предпринимают попытки вовлечь Вашингтон в очередной этап противостояния с Россией. В частности, считает Лавров, американский лидер находится под давлением со стороны Евросоюза.
Лавров: у РФ и Украины есть возможность для разговора.
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Проекты меморандумов по урегулированию конфликта, подготовленные Россией и Украиной, существенно различаются по своим основным положениям, однако стороны сохраняют пространство для дальнейшего диалога. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.
«Несмотря на диаметрально противоположные позиции, в апреле 2022 года в Стамбуле удалось ведь договориться о развязке — не просто о прекращении огня, а о принципах урегулирования, которые были предложены Украиной и которые устраивали Российскую Федерацию. Это просто в качестве примера того, что при всех несовпадающих, противоречащих друг другу позициях всегда есть возможность для разговора», — сказал Лавров.
Российские штурмовики уничтожили позиции ВСУ.
Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по позициям украинских подразделений в зоне ответственности «Южной» группировки войск. В результате были ликвидированы замаскированные укрепленные полевые опорные пункты и боевая бронетехника солдат ВСУ, передает Пятый канал.