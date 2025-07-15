Президентский спецназ в Сумах и предостережение Трампа Зеленскому: главное о СВО на 15 июля

Комментарий американского лидера прозвучал после того, как Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений, сообщила, что Трамп в частном порядке призвал Украину нанести более масштабные удары по России. Вскоре после появления этих сообщений пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт их опровергла. Она заявила, что в ходе беседы с Зеленским Трамп не призывал к нанесению ударов по Москве и Санкт-Петербургу. По словам Левитт, глава государства прилагает все усилия для скорейшего урегулирования украинского конфликта.