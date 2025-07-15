Мужчина устроил взрыв в дачном доме своей бывшей девушки в Новой Москве

Жестоким способом отомстить девушке попытался 29-летний уроженец Саратовской области. Он проник в ее дачный дом и устроил там взрыв газа. Правда, мужчина сделал хуже только себе — его пришлось госпитализировать.
Как стало известно «МК», громкий хлопок сотряс село Вороново (Новая Москва) в минувшую пятницу около 18 часов. Частный дом как будто тряхнуло изнутри, вылетели перегородки. На место был вызван экипаж вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве. Неподалеку от дома они нашли молодого человека с сильными ожогами. Выяснилось, что это и был виновник взрыва. Причиной же неосмотрительного поступка стала… ревность.
Молодые люди познакомились примерно год назад в местном санатории, где молодая особа работала администратором, а саратовчанин проходил реабилитацию после ранения. Парень на тот момент переживал сложный период в жизни — его оставила жена с ребенком, причем он утверждал, что экс-супруга забрала себе квартиру и машину. У пары завязались отношения, провинциал стал частым гостем в дачном доме москвички. Однако в последнее время он начал сильно ревновать подругу. При этом мужчина знал бывшего кавалера своей девушки, они даже общались, и вроде бы опасаться соперничества с его стороны не было оснований. Но, видимо, ревность стала навязчивой, и «Отелло» решил отомстить неверной, как ему казалось, даме сердца. Разбив стекло молотком, он проник в ее дом, а там повредил шланг газовой плиты. Видимо, вандал думал, что успеет скрыться, но в итоге сам получил травмы. В шоке он смог все-таки покинуть дом, а вот убежать от экипажа росгвардцейцев уже не получилось. Кстати, мужчина еще и находится в розыске за ДТП с пострадавшим, поэтому возможно, что его рассказы про коварство бывшей жены — не более чем вымысел.