Мужчина устроил взрыв в дачном доме своей бывшей девушки в Новой Москве

Молодые люди познакомились примерно год назад в местном санатории, где молодая особа работала администратором, а саратовчанин проходил реабилитацию после ранения. Парень на тот момент переживал сложный период в жизни — его оставила жена с ребенком, причем он утверждал, что экс-супруга забрала себе квартиру и машину. У пары завязались отношения, провинциал стал частым гостем в дачном доме москвички. Однако в последнее время он начал сильно ревновать подругу. При этом мужчина знал бывшего кавалера своей девушки, они даже общались, и вроде бы опасаться соперничества с его стороны не было оснований. Но, видимо, ревность стала навязчивой, и «Отелло» решил отомстить неверной, как ему казалось, даме сердца. Разбив стекло молотком, он проник в ее дом, а там повредил шланг газовой плиты. Видимо, вандал думал, что успеет скрыться, но в итоге сам получил травмы. В шоке он смог все-таки покинуть дом, а вот убежать от экипажа росгвардцейцев уже не получилось. Кстати, мужчина еще и находится в розыске за ДТП с пострадавшим, поэтому возможно, что его рассказы про коварство бывшей жены — не более чем вымысел.