В Дзержинске подростки ради веселья выстрелили мужчине в лицо из ракетницы

В Дзержинске Нижегородской области группа подростков издевалась над нетрезвым мужчиной, сидевшим у лавочки и не оказывавшим сопротивления. Видео с инцидентом распространили местные Telegram-каналы.
На кадрах видно, как один из школьников в медицинской маске подходит к мужчине, в то время как другие подростки снимают происходящее на телефон и следят, чтобы поблизости не было свидетелей.
Убедившись, что за ними никто не наблюдает, подросток наносит удар ногой по голове мужчины, а затем стреляет ему в лицо из сигнального пистолета. После этого все участники инцидента скрываются.
Информации о состоянии пострадавшего пока нет. По предварительным данным, полицейские уже устанавливают личности нападавших.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае родители, которые на протяжении почти 6 лет подвергали своего сына жестокому обращению, предстанут перед правосудием.