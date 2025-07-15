Число пострадавших при атаке дронов в Воронежской области достигло 27

По данным СК, в Воронежской области на объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора ВСУ направили не менее 15 беспилотников. Было повреждено около 20 многоквартирных домов. Гусев уточнил, что пунктами временного размещения воспользовались только три семьи, остальные жильцы остались у родственников.