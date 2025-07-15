Число раненых при атаке БПЛА на Воронежскую область выросло до 27 человек

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что количество пострадавших в результате утренней атаки беспилотников 15 июля увеличилось до 27 человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, 14 человек были госпитализированы, включая четырех несовершеннолетних. Остальные получили помощь амбулаторно. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Гусев также уточнил, что в пункт временного размещения были направлены три семьи, которым предоставят комнаты в санатории в центре города. Остальные отказались от размещения и временно проживают у родственников.
«Оперативный штаб продолжает следить за устранением последствий ЧП», — добавил Губернатор Воронежской области.
Ранее Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов объяснил, что усиленными попытками атаковать беспилотниками российские регионы Украина пытается дезорганизовать систему управления ПВО и создать обстановку нервозности среди населения.