Число пострадавших при атаке дронов на Воронежскую область выросло до 27 человек

Количество пострадавших в результате утренних ударов беспилотников Вооруженных сил Украины по Воронежской области возросло до 27 человек. 14 потерпевших, включая четырех несовершеннолетних, госпитализированы. Об этом во вторник, 15 июля, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
— По последним данным, в течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек. Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним), остальным помощь оказана амбулаторно. Двое раненых в Воронеже остаются в тяжелом состоянии, — доложил Гусев.
Он добавил, что ход оказания медицинской помощи пострадавшим контролирует министр здравоохранения Воронежской области Игорь Банин. Гусев поблагодарил врачей за профессионализм и оперативность, а также пожелал потерпевшим скорейшего выздоровления.
По данным губернатора, в пункте временного размещения остались только три семьи общей численностью шесть человек, им предоставят комнаты в санатории в центре города. Остальные пострадавшие решили остаться жить у родственников до завершения работ по ремонту и восстановлению их домов, об этом Гусев написал в своем Telegram-канале.
В результате атаки дронов российские силы ПВО сбили над Воронежем и тремя районами региона 12 летательных аппаратов. Наиболее сильные повреждения при вражеской атаке получили объекты на улицах в центре Воронежа, включая Плехановскую улицу и Политехнический переулок.