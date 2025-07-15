Число пострадавших при атаке дронов на Воронежскую область выросло до 27 человек

По данным губернатора, в пункте временного размещения остались только три семьи общей численностью шесть человек, им предоставят комнаты в санатории в центре города. Остальные пострадавшие решили остаться жить у родственников до завершения работ по ремонту и восстановлению их домов, об этом Гусев написал в своем Telegram-канале.