Бастрыкин взял на контроль историю с избиением подростка в Нижнем Новгороде

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить ему о проверке ситуации с избиением подростка сверстником у торгового центра в Нижнем Новгороде.
«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту совершения противоправных действий в отношении подростка в Нижнем Новгороде», — говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
Видео о том, как около торгового центра один подросток жестоко избил другого на глазах прохожих, появилось в соцсеях. Сообщается, что следователи в Нижнем Новгороде начали процессуальную проверку инцидента по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
Ранее напавший у ТЦ «Небо» на сверстника подросток рассказал, что пострадавший 15-летний школьник ранее встречался с 13-летней девочкой, которая в период отношений отправляла ему интимные фотографии. После расставания эти снимки, как утверждает подросток, оказались в публичном доступе.