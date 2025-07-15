Бастрыкин взял на контроль историю с избиением подростка в Нижнем Новгороде

Видео о том, как около торгового центра один подросток жестоко избил другого на глазах прохожих, появилось в соцсеях. Сообщается, что следователи в Нижнем Новгороде начали процессуальную проверку инцидента по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).