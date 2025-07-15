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Количество пострадавших в ДТП с электробусами в Москве выросло до 14 человек

После ДТП с участием двух электробусов на Профсоюзной улице в Москве 14 человек обратились за медицинской помощью. Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

После ДТП с участием двух электробусов на Профсоюзной улице в Москве 14 человек обратились за медицинской помощью. Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

По словам представителей ведомства, девятерых раненых, в том числе одного ребенка, доставили в больницу. Еще трое взрослых и один несовершеннолетний от госпитализации отказались.

— Пострадавшие — в состоянии средней тяжести. Команды больниц уже приступили к оказанию медпомощи. Угрозы для жизни нет, — передает официальный Telegram-канал городского департамента.

Авария произошла вечерам того же дня. Два электробуса столкнулись на остановке, после чего один из них выехал на тротуар и врезался в столб. Позже на место ДТП прилетел вертолет Министерства по чрезвычайным ситуациям, который эвакуировал пострадавшего трехлетнего ребенка в клинику доктора Рошаля. Представители Госавтоинспекции также оперативно прибыли в район столкновения.