Количество пострадавших в ДТП с электробусами в Москве выросло до 14 человек

Авария произошла вечерам того же дня. Два электробуса столкнулись на остановке, после чего один из них выехал на тротуар и врезался в столб. Позже на место ДТП прилетел вертолет Министерства по чрезвычайным ситуациям, который эвакуировал пострадавшего трехлетнего ребенка в клинику доктора Рошаля. Представители Госавтоинспекции также оперативно прибыли в район столкновения.