Бешеный барсук покусал женщину в Алтайском крае

— В 2024 году в крае было всего 13 очагов бешенства, в позапрошлом году — 14, в 2022 году — 5. А в этом уже 15! Эти цифры в динамике демонстрируют потенциальную угрозу. Если человека искусает животное, больное бешенством, спасти ему жизнь может только своевременная вакцина, — говорится в материале.