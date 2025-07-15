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СК РФ взял на контроль дело о массовом отравлении студентов в Екатеринбурге

По данным Роспотребнадзора, кишечная инфекция после банкета в кафе выявлена у 21 выпускника вуза.

Источник: Аргументы и факты

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о массовом отравлении выпускников вуза в кафе в Екатеринбурге.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

В Екатеринбурге госпитализировали студентов, отравившихся в одном из заведений города во время праздничного мероприятия, следователи в Свердловской области возбудили уголовное дело по статье о нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ), говорится в сообщении.

В Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Свердловской области говорится, что острая кишечная инфекция выявлена у 21 выпускника университета, у семи из них лабораторно подтвержден диагноз сальмонеллез. Специалисты ведомства при обследовании пищеблока, где готовили блюда для обслуживания банкета, выявили ряд нарушений, помещение опечатано, а деятельность предприятия, которое занималось приготовлением пищи, прекращена.

По данным СМИ, инцидент произошел в кафе «Версаль», студенты праздновали выпускной.

Ранее сообщалось, следственный комитет Свердловской области завел уголовное дело после отравления, предположительно, парами хлора сотрудников термального комплекса в Екатеринбурге.