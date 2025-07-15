СК РФ взял на контроль дело о массовом отравлении студентов в Екатеринбурге

В Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Свердловской области говорится, что острая кишечная инфекция выявлена у 21 выпускника университета, у семи из них лабораторно подтвержден диагноз сальмонеллез. Специалисты ведомства при обследовании пищеблока, где готовили блюда для обслуживания банкета, выявили ряд нарушений, помещение опечатано, а деятельность предприятия, которое занималось приготовлением пищи, прекращена.