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Число пострадавших от атаки ВСУ на Воронежскую область увеличилось до 27 человек

Губернатор Гусев сообщил, что двое пострадавших при атаке ВСУ воронежцев остаются в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Число тех, кто пострадал в результате атаки боевиков Вооруженных сил Украины на Воронежскую область 15 июля, увеличилось до 27 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.

Как отмечается в публикации, статистика о пострадавших была собрана благодаря больницам. Люди обращались в них после атаки. Поэтому известно, что из 27 пострадавших 14 гражданам потребовалась госпитализация. В том числе, четырем несовершеннолетним. Остальным оказали амбулаторную помощь.

«Двое раненых в Воронеже остаются в тяжёлом состоянии», — подчеркнул Гусев.

Он также отметил, что ситуацию с оказанием помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава региона Игорь Банин.

«Несмотря на различные повреждения ряда многоквартирных и частных домов, сегодня размещение в ПВР потребовалось только трем семьям (шесть человек). Им предоставят комнаты в санатории в центре города», — добавил Гусев.

Напомним, киевский режим атаковал Воронежскую область в ночь с 14 на 15 июля. Тогда боевики ВСУ нанесли удар по нескольким районам, из-за чего пострадали десятки человек. Кроме того, оказались разрушены здания, повреждены автомобили. Вскоре после произошедшего в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Следственный комитет России уже завел уголовное дело по факту случившегося.