Число пострадавших от атаки ВСУ на Воронежскую область увеличилось до 27 человек

Напомним, киевский режим атаковал Воронежскую область в ночь с 14 на 15 июля. Тогда боевики ВСУ нанесли удар по нескольким районам, из-за чего пострадали десятки человек. Кроме того, оказались разрушены здания, повреждены автомобили. Вскоре после произошедшего в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Следственный комитет России уже завел уголовное дело по факту случившегося.