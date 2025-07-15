В аэропорту Донецка мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете

Мирный житель получил ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете, оставленном украинскими войсками, на территории аэропорта Донецка. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По информации ведомства, инцидент произошел в Киевском районе Донецка во время строительных работ на территории аэропорта имени С. С. Прокофьева. В результате детонации пострадал сотрудник ООО «Технострой-групп», мужчина 1979 года рождения.
Также в городе Енакиево в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника Вооруженных сил Украины повреждены три легковых автомобиля.
Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ по Донецку, осуществленного с применением шрапнельных ракет, погибли четыре человека.