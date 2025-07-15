В Петербурге устроившего стрельбу на свадьбе жениха отправили под стражу

«Судом учтено, что Султанов имеет постоянную регистрацию в ином субъекте РФ, по временной регистрации в Санкт-Петербурге фактически не проживает, ему известны данные и места проживания участников уголовного судопроизводства, в том числе являющихся очевидцами события», — говорится в публикации.