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В Петербурге устроившего стрельбу на свадьбе жениха отправили под стражу

Фигурант возражал против удовлетворения ходатайства следователя.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге жениха, который устроил стрельбу на собственной свадьбе, отправили под стражу до 10 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Сообщается, что соответствующую меру пресечения фигуранту избрал Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга.

Следствием установлено, что 11 июля жених, находясь напротив входа в ЗАГС, достал предмет похожий на пистолет и произвел из него не менее четырех выстрелов.

Уточняется, что фигуранта задержали в этот же день и допросили в качестве подозреваемого. Мужчина возражал против удовлетворения ходатайства следователя.

«Судом учтено, что Султанов имеет постоянную регистрацию в ином субъекте РФ, по временной регистрации в Санкт-Петербурге фактически не проживает, ему известны данные и места проживания участников уголовного судопроизводства, в том числе являющихся очевидцами события», — говорится в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Юта произошла стрельба во время публичного мероприятия.