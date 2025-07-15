В Петербурге устроившего стрельбу на свадьбе жениха отправили под стражу

В Санкт-Петербурге жениха, который устроил стрельбу на собственной свадьбе, отправили под стражу до 10 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Сообщается, что соответствующую меру пресечения фигуранту избрал Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга.
Следствием установлено, что 11 июля жених, находясь напротив входа в ЗАГС, достал предмет похожий на пистолет и произвел из него не менее четырех выстрелов.
Уточняется, что фигуранта задержали в этот же день и допросили в качестве подозреваемого. Мужчина возражал против удовлетворения ходатайства следователя.
«Судом учтено, что Султанов имеет постоянную регистрацию в ином субъекте РФ, по временной регистрации в Санкт-Петербурге фактически не проживает, ему известны данные и места проживания участников уголовного судопроизводства, в том числе являющихся очевидцами события», — говорится в публикации.
Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Юта произошла стрельба во время публичного мероприятия.