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В Подмосковье пожилая пара и внук погибли от паров мастики при ремонте

В подвале частного дома в подмосковной деревне Полуэктово нашли тела пожилой семейной пары и их 15-летнего внука. По данным следствия, они могли отравиться парами мастики, когда делали ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по региону.

Источник: Life.ru

Трагедия произошла в Рузском городском округе. Тела мужчины, женщины и подростка не имели следов насильственной смерти.

Согласно информации от прокуратуры Московской области, смерть могла произойти из-за отравления парами мастики, которые использовались во время ремонта в подвале. В настоящее время возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося.

«По предварительным данным, смерть пострадавших могла наступить от отравления парами мастики при проведении ремонтных работ в подвале», — сообщили в прокуратуре.

Ранее во Всеволожске в квартире нашли мумифицированные тела пожилой пары после прорыва трубы. Экспертиза не выявила следов насилия, смерть наступила около полугода назад.