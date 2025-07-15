В Подмосковье пожилая пара и внук погибли от паров мастики при ремонте

В подвале частного дома в подмосковной деревне Полуэктово нашли тела пожилой семейной пары и их 15-летнего внука. По данным следствия, они могли отравиться парами мастики, когда делали ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по региону.