В Южной Осетии произошел сход селевых потоков: федеральная дорога перекрыта

«В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21.30 15 июля 2025 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении ведомства.