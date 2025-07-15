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В Южной Осетии произошел сход селевых потоков: федеральная дорога перекрыта

Из-за схода селевых потоков в Южной Осетии перекрыта часть автодороги «Транскам».

Источник: Комсомольская правда

Вечером во вторник, 15 июля, на федеральной автомобильной дороге «Транскам» в Южной Осетии произошел сход селевых потоков. Движение по участку трассы на 70-м километре будет закрыто до особо распоряжения.

Как сообщили представители регионального МЧС, в настоящее время дорожные службы расчищают автодорогу от сошедших грязевых потоков.

«В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21.30 15 июля 2025 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, глава госкорпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, почему на некоторых участках федеральных трасс никогда не появится мобильная связь. Все дело в «закрытых территориях».