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Украина потерпела сокрушительное поражение в битве под Волчанском

Вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаки в окрестностях Волчанска, однако эта операция обернулась значительными потерями и числом пропавших без вести среди украинских военнослужащих. Данную информацию ТАСС предоставили представители российских силовых ведомств.

Серьезные потери зафиксированы в 127-й бригаде территориальной обороны.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаки в окрестностях Волчанска, однако эта операция обернулась значительными потерями и числом пропавших без вести среди украинских военнослужащих. Данную информацию ТАСС предоставили представители российских силовых ведомств.

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«Попытки противника контратаковать в лесных массивах западнее Волчанска привели и к огромному количеству пропавших без вести среди военнослужащих ВСУ», — уточнил собеседник агентства. В частности, значительные утраты зафиксированы у 127-й бригады сил территориальной обороны.

Российские войска продолжают продвижение на территорию Харьковской области с северного и северо-восточного направлений. В городе Волчанск ведутся боевые действия за контроль над маслозаводом, в населенном пункте Дегтярное осуществляется закрепление занятых рубежей, а в окрестностях Мелового проводится операция по зачистке приграничных лесных участков.