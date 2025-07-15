Украина потерпела сокрушительное поражение в битве под Волчанском

Российские войска продолжают продвижение на территорию Харьковской области с северного и северо-восточного направлений. В городе Волчанск ведутся боевые действия за контроль над маслозаводом, в населенном пункте Дегтярное осуществляется закрепление занятых рубежей, а в окрестностях Мелового проводится операция по зачистке приграничных лесных участков.