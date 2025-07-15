Пять человек погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком в Калужской области

Пять человек погибли при столкновении легковой машины с грузовиком в Калужской области. Об этом во вторник, 15 июля, сообщило УМВД по региону и прокуратура.
Уточняется, что авария произошла в 20:30 по московскому времени на автодороге Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
Прокуратура сообщила в Telegram-канале, что тоже участвует в установлении всех обстоятельств ДТП. Уточняется, что при столкновении BMW разбился практически всмятку.
15 июля после ДТП с участием двух электробусов на Профсоюзной улице в столице 14 человек обратились за медпомощью. Девятерых раненых, в том числе одного ребенка, доставили в больницу. Еще трое взрос и один несовершеннолетний от госпитализации отказались.