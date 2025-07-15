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Пять человек погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком в Калужской области

Пять человек погибли при столкновении легковой машины с грузовиком в Калужской области. Об этом во вторник, 15 июля, сообщило УМВД по региону и прокуратура.

Пять человек погибли при столкновении легковой машины с грузовиком в Калужской области. Об этом во вторник, 15 июля, сообщило УМВД по региону и прокуратура.

Уточняется, что авария произошла в 20:30 по московскому времени на автодороге Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов.

— Столкнулись легковой автомобиль BMW и грузовик Ford. В результате ДТП погиб водитель BMW 1972 года рождения, три пассажира машины BMW, водитель Ford 1965 года рождения, — сказано в Telegram-канале МВД.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Прокуратура сообщила в Telegram-канале, что тоже участвует в установлении всех обстоятельств ДТП. Уточняется, что при столкновении BMW разбился практически всмятку.

15 июля после ДТП с участием двух электробусов на Профсоюзной улице в столице 14 человек обратились за медпомощью. Девятерых раненых, в том числе одного ребенка, доставили в больницу. Еще трое взрос и один несовершеннолетний от госпитализации отказались.