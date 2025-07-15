Пять человек погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком в Калужской области

15 июля после ДТП с участием двух электробусов на Профсоюзной улице в столице 14 человек обратились за медпомощью. Девятерых раненых, в том числе одного ребенка, доставили в больницу. Еще трое взрос и один несовершеннолетний от госпитализации отказались.