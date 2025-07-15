Более десяти человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП: подробности аварии с электробусами в Москве

Во вторник, 15 июля, в Москве произошло ЧП, жертвами которого стали 14 человек. Они пострадали в результате аварии с двумя электробусами на Профсоюзной улице. Об этом уведомили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Так, по уточнению, десять человек были госпитализированы. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь, говорится в сообщении.
«В результате ДТП 14 человек обратились за медпомощью, среди них два ребенка», — оповестили в столичном департаменте здравоохранения.
Страшное ДТП также произошло 15 июля на Кубани. В аварии погиб водитель легковушки. Машина загорелась после столкновения с «Газелью». Известно, что ВАЗ выехал на встречную полосу. «Газелью» управлял 22-летний водитель.