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Более десяти человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП: подробности аварии с электробусами в Москве

Количество пострадавших в ДТП с электробусами в Москве увеличилось до 14.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 15 июля, в Москве произошло ЧП, жертвами которого стали 14 человек. Они пострадали в результате аварии с двумя электробусами на Профсоюзной улице. Об этом уведомили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Так, по уточнению, десять человек были госпитализированы. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь, говорится в сообщении.

«В результате ДТП 14 человек обратились за медпомощью, среди них два ребенка», — оповестили в столичном департаменте здравоохранения.

Страшное ДТП также произошло 15 июля на Кубани. В аварии погиб водитель легковушки. Машина загорелась после столкновения с «Газелью». Известно, что ВАЗ выехал на встречную полосу. «Газелью» управлял 22-летний водитель.