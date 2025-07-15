Пожилая пара решила сделать гидроизоляцию в подвале: погибли вместе с внуком

В понедельник, 14 июля, в подвале частного дома обнаружены три тела: пожилой пары и их внука. На трупах не найдено никаких признаков насильственной смерти. Установлено, что в помещении супруги делали ремонт, а именно гидроизоляцию. Их внук им активно помогал.