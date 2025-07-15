Пожилая пара решила сделать гидроизоляцию в подвале: погибли вместе с внуком

Пожилая пара, а также их 15-летний внук погибли в доме в деревне Полуэктово, Подмосковье. Как заявили представители региональной пресс-службы Следкома, по предварительным данным, они надышались парами краски. Возбуждено уголовное дело.
«Следователем следственного отдела по Можайску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины и женщины, а также их 15-летнего внука», — говорится в сообщении профильного ведомства.
В понедельник, 14 июля, в подвале частного дома обнаружены три тела: пожилой пары и их внука. На трупах не найдено никаких признаков насильственной смерти. Установлено, что в помещении супруги делали ремонт, а именно гидроизоляцию. Их внук им активно помогал.
Тела обнаружил сосед погибших. По предварительной информации, причиной смерти троих человек стало отравление парами растворителями и краски. В настоящее время следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли ремонтные материалы на экспертизу, а также допросили родственников погибших. Работа оперативных ведомств продолжается.
Как KP.RU писал ранее, в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге произошло массовое отравление сотрудников. Согласно заявлению регионального Минздрава, причиной ЧП могли стать пары хлора. В ведомстве также уточнили, что количество пострадавших достигло 31 человека.