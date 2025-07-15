19-летнего юношу перемололо в мясорубке на фабрике по производству буррито

В США 19-летний рабочий погиб на фабрике по производству буррито в Аризоне после того, как во время дежурства он чистил оборудование, которое внезапно включилось. Молодого человека затянуло внутрь машины, и она начала его буквально перемалывать. Несмотря на ужасную ситуацию, юноша сумел позвать на помощь, но отключить устройство вовремя не удалось. Спасатели прибыли слишком поздно, и спасти пострадавшего не удалось. Об этом пишет People.