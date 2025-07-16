Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фермера из Ревды будут судить за бесконтрольный выгул свиней

Владелец свиней из города Ревда Свердловской области оказался под административным преследованием после многочисленных жалоб местных жителей на его животных, свободно разгуливавших по улицам города. Об этом сообщила пресс-служба уральского управления Россельхознадзора.

Источник: Life.ru

С 3 по 14 июля специалисты ведомства провели в Ревде несколько проверок по обращениям горожан. В ходе инспекций выяснилось, что хозяйство фермера огорожено лишь деревянным забором, через который свиньи легко покидали территорию. Кроме того, инспекторы выявили и другие нарушения: животные не были обеспечены чистой питьевой водой и были вынуждены добывать её самостоятельно в реке.

По результатам проверки фермеру выдали предписание устранить все нарушения до 1 сентября. Нарушенные нормы занесены в протокол, а информация о выявленных проблемах направлена в прокуратуру Свердловской области для дальнейшего разбирательства. В ближайшее время мужчину ожидает суд по факту несоблюдения ветеринарно-санитарных правил.

Ранее Life.ru писал, что в Ревде свиньи спародировали легендарную обложку альбома The Beatles. Местные жители пожаловались, что животные на самовыгуле заполонили город — они заняли детские песочницы, портят газоны и создают аварийные ситуации на дорогах.