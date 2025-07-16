Фермера из Ревды будут судить за бесконтрольный выгул свиней

С 3 по 14 июля специалисты ведомства провели в Ревде несколько проверок по обращениям горожан. В ходе инспекций выяснилось, что хозяйство фермера огорожено лишь деревянным забором, через который свиньи легко покидали территорию. Кроме того, инспекторы выявили и другие нарушения: животные не были обеспечены чистой питьевой водой и были вынуждены добывать её самостоятельно в реке.