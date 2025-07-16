В Киеве, Харькове и Кривом Роге раздались взрывы

В Харькове, по словам мэра города Игоря Терехова, за короткий промежуток времени прогремело не менее четырёх взрывов. Градоначальник сообщил, что было атаковано одно из предприятий, после чего на месте начался пожар. В Харьковской области также введён режим воздушной тревоги.