Кличко на фоне взрывов в Киеве обратился к жителям города

Подобные инциденты в Киеве происходят не впервые: в ночь на 12 июля силы ПВО уже отражали атаку беспилотников в районе Троещины, а ранее, 29 июня и в начале июня, в столице также объявлялась воздушная тревога из-за налетов дронов. Каждый раз жителей города призывали не покидать укрытия до окончания тревоги.