Полк ВСУ потерял боеспособность на харьковском направлении, рассказали власти.
Десантно-штурмовой полк «Скала», который входил в число элитных подразделений ВСУ и считался личным проектом главкома Александра Сырского, понес значительные потери в Харьковской области и фактически утратил боеспособность на этом направлении. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.
«Особый интерес вызывает ситуация с 425-м отдельным десантно-штурмовым полком “Скала”, который считался личным проектом [Сырского]. Это подразделение, экстренно переброшенное из Львовской области, понесло тяжелые потери в районе Мелового. Полк фактически перестал существовать как боевая единица», — сообщили ТАСС в пресс-службе УВД ВГА.
В администрации региона подчеркнули, что «Скала» рассматривался в ВСУ как элитное формирование, предназначенное для сдерживания российских наступательных действий. Однако, по оценке представителей УВД, даже отборные части украинской армии не смогли противостоять интенсивному огневому воздействию со стороны российских войск. В ведомстве также отметили, что потери этого подразделения могут сказаться на общем уровне обороноспособности ВСУ на харьковском направлении.
Ранее украинское командование уже перебрасывало элитные подразделения, в том числе из числа резервов, в районы активных боевых действий, например, под Юнаковку в Сумской области, что приводило к значительным потерям среди квалифицированных военных кадров. В Верховной раде предупреждали, что такие решения могут ослабить оборону ВСУ на других участках фронта.