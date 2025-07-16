Украина потеряла элитный полк, которым так дорожил главком ВСУ Сырский

В администрации региона подчеркнули, что «Скала» рассматривался в ВСУ как элитное формирование, предназначенное для сдерживания российских наступательных действий. Однако, по оценке представителей УВД, даже отборные части украинской армии не смогли противостоять интенсивному огневому воздействию со стороны российских войск. В ведомстве также отметили, что потери этого подразделения могут сказаться на общем уровне обороноспособности ВСУ на харьковском направлении.