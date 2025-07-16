ФСБ показала видео задержания начальника полиции аэропорта Нижнего Новгорода

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания начальника полиции аэропорта Нижнего Новгорода. Кадры предоставлены РИА Новости.
На записи видно, как сотрудники ФСБ задерживают руководителя отдела транспортной полиции и других работников аэропорта. В ролике также показаны миграционные карты с разрешением на выезд из страны, а также деньги и украшения.
Ранее сообщалось, что начальника полиции аэропорта Нижнего Новгорода Мусаева задержали по подозрению в организации незаконной миграции. Предполагается, что он мог использовать связи с азербайджанской диаспорой региона для реализации преступного плана.
В транспортной полиции Приволжского федерального округа сообщили, что в случае подтверждения вины Мусаев и его сообщники будут уволены.