В Костанайской области жители сразу нескольких сел остались без воды

— Который раз уже собираемся по поводу воды. Обращались и в вышестоящие, и в нижестоящие инстанции — везде отмахиваются. С октября 2023-го до мая 2025-го у нас была вода, никаких жалоб, всё нормально. А 9 мая нас отключили. Говорят, подрядчики не могут договориться. И вот в такую жару — без воды, — выступили сельчане с обращением в социальных сетях.