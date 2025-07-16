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На трассе в Калужской области произошло ДТП с участием грузовика

В результате произошедшего погибли пять человек.

Источник: Аргументы и факты

В Калужской области произошла серьезная авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Трагедия случилась во вторник вечером на автодороге Калуга — Ферзиково — Таруса — Серпухов. По предварительным данным, около 20:30 по московскому времени произошло лобовое столкновение между автомобилем BMW и автомобилем Ford. В результате аварии на месте скончались водитель BMW, трое его пассажиров, а также водитель Ford.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Устанавливаются точные обстоятельства аварии, причины столкновения и возможные нарушения со стороны участников движения.

Ранее на Бережковской набережной произошло дорожно-транспортное происшествие: легковая машина пересекла пешеходный переход на красный сигнал светофора и сбила нескольких человек, после чего водитель покинул место инцидента.