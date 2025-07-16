На трассе в Калужской области произошло ДТП с участием грузовика

Трагедия случилась во вторник вечером на автодороге Калуга — Ферзиково — Таруса — Серпухов. По предварительным данным, около 20:30 по московскому времени произошло лобовое столкновение между автомобилем BMW и автомобилем Ford. В результате аварии на месте скончались водитель BMW, трое его пассажиров, а также водитель Ford.