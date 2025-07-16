В российском аэропорту прогремел взрыв, пострадал мужчина

Помимо этого, результате сброса взрывоопасного устройства с украинского дрона в городе Енакиево были повреждены три легковых автомобиля. Также зафиксирована атака беспилотников-камикадзе, в результате которой пострадали два многоквартирных жилых дома: один расположен на улице Артема, второй — на улице Университетской.