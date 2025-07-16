Shot: В Махачкале стреляли в бойца ММА Тимура Хизриева

— Около часа назад двое мужчин в масках устроили стрельбу во дворе дома на улице Даниялова. Целью их нападения был Хизриев, который в этот момент выходил из своего «Гелендвагена». Неизвестные подкараулили его, после чего сделали около 10 выстрелов из травмата и скрылись, — говорится в публикации.