Shot: В Махачкале стреляли в бойца ММА Тимура Хизриева

В столице Республики Дагестан, Махачкале, стреляли в бойца ММА Тимура Хизриева. Об этом в среду, 16 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
— Около часа назад двое мужчин в масках устроили стрельбу во дворе дома на улице Даниялова. Целью их нападения был Хизриев, который в этот момент выходил из своего «Гелендвагена». Неизвестные подкараулили его, после чего сделали около 10 выстрелов из травмата и скрылись, — говорится в публикации.
Тимур Хизриев — российский боец смешанного стиля. Он выступал на турнирах серии PFL, Bellator и ряде других.
Других подробностей происшествия не сообщается.
Причиной начала конфликта в Нальчике стало то, что сотрудники ГИБДД остановили на улице мужчину. После этого он набросился на них с ножом, рассказал 4 июля один из местных жителей. После нападения на сотрудника ДПС к месту происшествия подъехал патрульный наряд, который вступил в перестрелку с подозреваемыми.