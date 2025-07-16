Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: В Махачкале стреляли в бойца ММА Тимура Хизриева

В столице Республики Дагестан, Махачкале, стреляли в бойца ММА Тимура Хизриева. Об этом в среду, 16 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

В столице Республики Дагестан, Махачкале, стреляли в бойца ММА Тимура Хизриева. Об этом в среду, 16 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

— Около часа назад двое мужчин в масках устроили стрельбу во дворе дома на улице Даниялова. Целью их нападения был Хизриев, который в этот момент выходил из своего «Гелендвагена». Неизвестные подкараулили его, после чего сделали около 10 выстрелов из травмата и скрылись, — говорится в публикации.

Тимур Хизриев — российский боец смешанного стиля. Он выступал на турнирах серии PFL, Bellator и ряде других.

Других подробностей происшествия не сообщается.

Причиной начала конфликта в Нальчике стало то, что сотрудники ГИБДД остановили на улице мужчину. После этого он набросился на них с ножом, рассказал 4 июля один из местных жителей. После нападения на сотрудника ДПС к месту происшествия подъехал патрульный наряд, который вступил в перестрелку с подозреваемыми.