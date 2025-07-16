Бойца ММА Хизриева обстреляли в Махачкале. Видео

В Хизреева несколько раз выстрелили из пистолета.
В Махачкале вечером неизвестные напали на бойца ММА Тимура Хизриева. Двое мужчин в масках устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Двое в масках устроили стрельбу во дворе жилого дома. Целью их нападения, по предварительным данным, был Хизриев, который в этот момент выходил из своего “гелендвагена”, — сообщили в telegram-канале SHOT.
По предварительным данным, нападавшие скрылись с места происшествия. В городе объявлен план перехват.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Республики Дагестан. Ответ будет опубликован, как только поступит.