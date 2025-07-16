Стали известны подробности нападения на бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале

Полиция объявила план «перехват» в Махачкале после стрельбы в бойца ММА Тимура Хизриева. Об этом в среду, 16 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
— Очевидцы рассказали, что, убегая, злоумышленники выкрикивали оскорбления в адрес семьи спортсмена. После этого двое нападавших прыгнули в белую «Приору» и уехали с места преступления, забрав своего подельника, который ждал неподалеку около одного из магазинов, — сказано в публикации.
В настоящее время их ищут правоохранители. Уточняется, что Хизриев жив.
Двое мужчин в масках устроили стрельбу во дворе дома на улице Даниялова. Целью их нападения был Хизриев, который в этот момент выходил из своего «Гелендвагена».
Неизвестные подкараулили его, после чего сделали около 10 выстрелов из травмата и скрылись.