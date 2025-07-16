Стали известны подробности нападения на бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале

— Очевидцы рассказали, что, убегая, злоумышленники выкрикивали оскорбления в адрес семьи спортсмена. После этого двое нападавших прыгнули в белую «Приору» и уехали с места преступления, забрав своего подельника, который ждал неподалеку около одного из магазинов, — сказано в публикации.