Неизвестные стреляли в бойца ММА Имама Хизриева в Махачкале

По данным канала, двое мужчин в масках открыли огонь во дворе жилого дома на улице Даниялова. По предварительной информации, целью нападения был сам Хизриев, который в этот момент выходил из своего автомобиля «Гелендваген». Неизвестные подкараулили спортсмена и произвели около десяти выстрелов из травматического оружия, после чего скрылись с места происшествия.