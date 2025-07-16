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Неизвестные стреляли в бойца ММА Имама Хизриева в Махачкале

В Махачкале произошла стрельба с участием бойца ММА Тимура Хизриева.

В Махачкале произошла стрельба с участием бойца ММА Тимура Хизриева. Об этом пишет Shot.

По данным канала, двое мужчин в масках открыли огонь во дворе жилого дома на улице Даниялова. По предварительной информации, целью нападения был сам Хизриев, который в этот момент выходил из своего автомобиля «Гелендваген». Неизвестные подкараулили спортсмена и произвели около десяти выстрелов из травматического оружия, после чего скрылись с места происшествия.

Тимур Хизриев — российский боец смешанных единоборств, выступавший на турнирах таких организаций, как PFL, Bellator и других.

Ранее суд в отправил в СИЗО бойца ММА Ислама Вагабова.