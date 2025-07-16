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В Пензе мать спасла дочь от преследователя-извращенца

В Пензе возбудили уголовное дело по факту домогательств в отношении школьницы.

В Пензе возбудили уголовное дело по факту домогательств в отношении школьницы. В сексуальном насилии подозревается мигрант, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Правоохранители обратили внимание на произошедшее после того, как в соцсетях появилось заявление матери 17-летней девушки. Женщина в видеоролике рассказала, что к ее дочери на улице пристал неизвестный мужчина неславянской внешности. Школьница возвращалась домой с экзаменов 19 июня.

Незнакомец, со слов жительницы Пензы, схватил девушку под руки, затащил в кусты и начал домогаться. Потерпевшей удалось вырваться. Однако мигрант не оставлял попытки догнать школьницу. Его спугнула мать, когда вышла навстречу дочери.

«В социальных медиа сообщается, что в Пензе приезжий в общественном месте совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней. Действия мигранта пресекла мать школьницы. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской возбуждено уголовное дело», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве уточнили, что глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад от региональных следователей о ходе расследования данного дела.