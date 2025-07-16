В Пензе мать спасла дочь от преследователя-извращенца

Правоохранители обратили внимание на произошедшее после того, как в соцсетях появилось заявление матери 17-летней девушки. Женщина в видеоролике рассказала, что к ее дочери на улице пристал неизвестный мужчина неславянской внешности. Школьница возвращалась домой с экзаменов 19 июня.