Shot: план «перехват» объявлен в Махачкале после стрельбы в бойца ММА

В Махачкале объявлен план «перехват».
В Махачкале вбыл введен план «перехват» после того, как неизвестные открыли стрельбу в бойца ММА Тимура Хизриева. По информации очевидцев, нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле. Сейчас их ищет полиция.
«План “перехват” объявлен в Махачкале после стрельбы в бойца ММА Тимура Хизриева. Убегая, нападавшие выкрикивали оскорбления в адрес его семьи. После этого двое прыгнули в белую “приору” и уехали с места преступления, забрав своего подельника, который ждал неподалеку возле одного из магазинов», — сообщает telegram-канал SHOT.
Ранее стало известно, что неизвестные в масках уже напали на Хизриева во дворе жилого дома на улице Даниялова. Двое мужчин устроили стрельбу во дворе жилого дома. После нападавшие скрылись на автомобиле, и в городе был объявлен план «перехват».