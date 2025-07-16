Shot: план «перехват» объявлен в Махачкале после стрельбы в бойца ММА

«План “перехват” объявлен в Махачкале после стрельбы в бойца ММА Тимура Хизриева. Убегая, нападавшие выкрикивали оскорбления в адрес его семьи. После этого двое прыгнули в белую “приору” и уехали с места преступления, забрав своего подельника, который ждал неподалеку возле одного из магазинов», — сообщает telegram-канал SHOT.