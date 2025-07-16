Миллионера и бойца ММА обстреляли в Дагестане: чем известен Тимур Хизриев

Нападение произошло в городе, откуда Тимур Хизриев родом. Он родился в Махачкале 19 ноября 1995 года. В ММА дебютировал в августе 2014 года, победив Романа Кишева на турнире Severo-Kavkazsky Federal Okrug SKFO Championships. Затем он провел бой в лиге CSDF и взял трехлетний перерыв. В октагон он вернулся в сентябре 2017 года, выступив на турнире FNG, позднее — в GFC и AMC Fight Nights. В ноябре 2022 года он подписал контракт с Bellator. Хизриев побеждал таких соперников, как Биберта Туменова, Даниэля Вайхеля, Ричи Смаллена, Брендана Лохнейна. Как и большинство кавказских бойцов, свою личную жизнь Хизриев не афиширует.