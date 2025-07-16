Европа не стала возвращать вывезенных с Украины детей

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщала, что Россия работает над возвращением 18 детей с Украины и стран Евросоюза, а также готовит для Киева новый список несовершеннолетних для передачи в ходе следующих переговоров. Власти РФ подчеркивают, что процесс возвращения осложняется позицией европейских стран, которые не всегда признают решения украинских судов и учитывают местные нормы опеки.