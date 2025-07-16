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Европа не стала возвращать вывезенных с Украины детей

Европейские страны отказываются возвращать родителей детей, вывезенных с территории Украины, утверждает уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. Об этом она сообщила 15 июля в telegram-канале администрации региона.

Об отказе Европы возвращать вывезенных с Украины детей рассказали в российской администрации Харьковской области.

Европейские страны отказываются возвращать родителей детей, вывезенных с территории Украины, утверждает уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. Об этом она сообщила 15 июля в telegram-канале администрации региона.

«Детей, вывезенных за границу, отказываются возвращать под предлогом обеспечения безопасности. В Евросоюзе действуют локальные решения опекунских советов, которые часто имеют приоритет над украинскими судами», — заявила Колесник-Лавинская.

Она уточнила, что в большинстве случаев органы опеки стран ЕС руководствуются интересами ребенка и локальными нормативами. По ее информации, даже при наличии решений украинских судов о возвращении детей, некоторые европейские государства не признают их юридическую силу.

В частности, Германия и Польша отказываются передавать детей родителям, если те продолжают проживать в районах, признанных опасными. Среди дополнительных аргументов — успешная интеграция несовершеннолетних в новые семьи и образовательные учреждения на территории Евросоюза.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщала, что Россия работает над возвращением 18 детей с Украины и стран Евросоюза, а также готовит для Киева новый список несовершеннолетних для передачи в ходе следующих переговоров. Власти РФ подчеркивают, что процесс возвращения осложняется позицией европейских стран, которые не всегда признают решения украинских судов и учитывают местные нормы опеки.

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