Над Бердянском отразили атаку беспилотников ВСУ

Атака украинских беспилотников была успешно отражена в небе над Бердянском, расположенным в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.