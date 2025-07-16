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Над Бердянском отразили атаку беспилотников ВСУ

Российским силам удалось сбить около восьми беспилотных летательных аппаратов.

Источник: Аргументы и факты

Атака украинских беспилотников была успешно отражена в небе над Бердянском, расположенным в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По предварительной информации, российским силам удалось сбить около восьми беспилотных летательных аппаратов. Рогов подчеркнул, что вражеская атака была пресечена, и попытка проникновения беспилотников вглубь территории не увенчалась успехом.

Он также отметил, что некоторые дроны двигались в направлении юга и юго-востока — предположительно в сторону Ростовской области, Краснодарского края и Крыма.

Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов объяснил, что усиленными попытками атаковать беспилотниками российские регионы Украина пытается дезорганизовать систему управления ПВО и создать обстановку нервозности среди населения.