Стало известно о состоянии Тимура Хизриева, в которого стреляли в Махачкале

На Хизриева написали двое неизвестных в масках поздно вечером 15 июля во дворе жилого дома на улице Даниялова. Его подкараулили в тот момент, когда он выходил из своего «Гелендвагена». После чего сделали около 10 выстрелов из травмата и скрылись.