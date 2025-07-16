Стало известно о состоянии Тимура Хизриева, в которого стреляли в Махачкале

Боец MMA Тимур Хизриев, в которого неизвестные стреляли в Махачкале, находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает. Об этом в среду, 16 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
— По предварительным данным, у него зафиксировано около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Он находится на операции, — сказано в публикации.
На Хизриева написали двое неизвестных в масках поздно вечером 15 июля во дворе жилого дома на улице Даниялова. Его подкараулили в тот момент, когда он выходил из своего «Гелендвагена». После чего сделали около 10 выстрелов из травмата и скрылись.
Полиция ввела план «перехват». Преступников было трое — один из них находился неподалеку от места инцидента.
Очевидцы рассказали, что, убегая, злоумышленники выкрикивали оскорбления в адрес семьи спортсмена.