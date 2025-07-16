Запад поставил ультиматум Ирану по поводу ядерной сделки

«По словам трех источников, осведомленных о телефонном разговоре, госсекретарь Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в понедельник в ходе телефонного разговора договорились установить конец августа в качестве фактического крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном. Если к этому сроку соглашение не будет достигнуто, три европейские державы планируют запустить механизм “мгновенного возврата”, который автоматически восстановит все санкции Совета Безопасности ООН, снятые в рамках иранского соглашения 2015 года», — сообщает Axios.